La Camera statunitense ha approvato l’impeachment per Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'accusa è di avere istigato l'attacco al Congresso, e ora la pratica passerà al Senato per il processo: ma non si sa quando Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'accusa è di avere istigato l'attacco al Congresso, e ora la pratica passerà al Senato per il processo: ma non si sa quando

