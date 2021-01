Jovanotti, la figlia Teresa sconfigge il tumore: “Voglio tornare a vivere” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La figlia di Jovanotti, Teresa Cherubini, ha sconfitto il tumore: di seguito vi riportiamo lo splendido annuncio Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è uno dei cantanti più amati della musica italiana. Diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Dalla primi successi con l’hip hop, Jovanotti ben presto si avvicina gradualmente al modello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 13 gennaio 2021) LadiCherubini, ha sconfitto il: di seguito vi riportiamo lo splendido annuncio, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è uno dei cantanti più amati della musica italiana. Diventa famoso alla fine degli anni ottanta, lanciato da Claudio Cecchetto. Dalla primi successi con l’hip hop,ben presto si avvicina gradualmente al modello L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

repubblica : Jovanotti su Instagram racconta il segreto della figlia Teresa: 'La malattia se ne è andata, per noi è un giorno pa… - fanpage : Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, ha sconfitto il tumore - Agenzia_Ansa : Jovanotti: 'Mia figlia ha vinto la malattia, è stata pazzesca'. Teresa: 'Paura c'è, ma non vedo l'ora di ricomincia… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Jovanotti: 'Mia figlia ha vinto la malattia, è stata pazzesca'. Teresa: 'Paura c'è, ma non vedo l'ora di ricominciare a v… - AlanFiammenghi : Notizie che fanno solo bene al cuore, buona 'nuova' vita Teresa! Teresa, la figlia di Jovanotti: «Ho avuto un linfo… -