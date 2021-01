(Di giovedì 14 gennaio 2021) "Gravissimo". Fonti di Italia Viva commentano così ad Affaritaliani.it l'iniziativa anti-Renzi lanciata oggi sulla pagina ufficiale del presidente del Consiglio Giuseppe. Non solo, le stesse fonti di Iv, commentando la velina arrivata dal Pd sui responsabili che non... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Iv: voto? Bluff di Conte-Zingaretti Mezzo Pd apre a un altro premier - Affaritaliani : Iv: voto? Bluff di Conte-Zingaretti. Mezzo Pd apre a un altro premier - LaFlaviol : @jacopo_iacoboni Ma la piantassero col voto a giugno, è un palese bluff ?? - mlbarza : @stebellentani @re_assoluto Ma non credo solo per questione di rischio sanitario legato al voto. La minaccia del vo… - GinottoG8 : RT @BelpietroTweet: Matteo Renzi ci ha abituato a molte capriole. L'uomo è un giocatore d'azzardo, avvezzo ai bluff e a dire il contrario d… -

Ultime Notizie dalla rete : voto Bluff

Affaritaliani.it

"Gravissimo". Fonti di Italia Viva commentano così ad Affaritaliani.it l'iniziativa anti-Renzi lanciata oggi sulla pagina ufficiale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non solo, le stesse fon ...Quante volte ha detto «mi candido» e poi puntualmente si è tirato indietro? Almeno 4. Stiamo parlando del sindaco Luigi de Magistris - in odore di sbarco in Calabria dove ...