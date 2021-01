I politici e la comunicazione etica (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nell’ottobre del 2019 il Senato istituì la Commissione straordinaria per “il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, conosciuta più semplicemente come “Commissione Segre” dal nome della senatrice Liliana Segre, prima firmataria della mozione. Anche in quell’occasione non mancò chi, soprattutto nel mondo politico, identificò questa iniziativa come l’ennesimo tentativo di censurare la libera manifestazione di pensiero sui social. A questa critica, evidentemente strumentale, molti, tra i quali il sottoscritto, opposero gli orientamenti ormai consolidati da parte della dottrina e della giurisprudenza che sanciscono che il diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero e che l’utilizzo dei social network in queste fattispecie è una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nell’ottobre del 2019 il Senato istituì la Commissione straordinaria per “il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”, conosciuta più semplicemente come “Commissione Segre” dal nome della senatrice Liliana Segre, prima firmataria della mozione. Anche in quell’occasione non mancò chi, soprattutto nel mondo politico, identificò questa iniziativa come l’ennesimo tentativo di censurare la libera manifestazione di pensiero sui social. A questa critica, evidentemente strumentale, molti, tra i quali il sottoscritto, opposero gli orientamenti ormai consolidati da parte della dottrina e della giurisprudenza che sanciscono che il diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero e che l’utilizzo dei social network in queste fattispecie è una ...

