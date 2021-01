Governo: Marcucci, ‘non mi arrendo, Pd e Zingaretti non si arrendono’ (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Io non mi arrendo, il Pd non si arrende, Zingaretti non si arrende, dobbiamo fare di tutto per salvare questa maggioranza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andrea Marcucci in collegamento con l’Aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Io non mi, il Pd non si arrende,non si arrende, dobbiamo fare di tutto per salvare questa maggioranza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madama Andreain collegamento con l’Aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'non mi arrendo, Pd e Zingaretti non si arrendono'... - zazoomblog : Governo: Marcucci Pd sta mediando credo ancora a maggioranza con Iv - #Governo: #Marcucci #mediando #credo - La7tv : #lariachetira @AndreaMarcucci (PD): 'Vedo con grande difficoltà l'andare a cercare una maggioranza di volta in volt… - TV7Benevento : Governo: Marcucci, 'Pd sta mediando, credo ancora a maggioranza con Iv'... - Nihal884 : Marcucci al governo ci sono anche il M5S e Leu! Sempre più vergognoso! #lariachetirala7 #lariachetira -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Marcucci Governo: Marcucci, 'Pd sta mediando, credo ancora a maggioranza con Iv' SardiniaPost Governo: Marcucci, ‘non mi arrendo, Pd e Zingaretti non si arrendono’

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Io non mi arrendo, il Pd non si arrende, Zingaretti non si arrende, dobbiamo fare di tutto per salvare questa maggioranza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madam ...

Governo: Marcucci, 'Pd sta mediando, credo ancora a maggioranza con Iv'

Roma, 13 gen (Adnkronos) - 'Non ci vogliono responsabili ma senso di responsabilità per l’Italia. Non vanno accentuati i toni, il Pd sta ...

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Io non mi arrendo, il Pd non si arrende, Zingaretti non si arrende, dobbiamo fare di tutto per salvare questa maggioranza”. Lo ha detto il capogruppo del Pd a palazzo Madam ...Roma, 13 gen (Adnkronos) - 'Non ci vogliono responsabili ma senso di responsabilità per l’Italia. Non vanno accentuati i toni, il Pd sta ...