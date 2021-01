Gattuso concede un giorno di riposo al Napoli | ci si rivede venerdì

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Undi. Domani ilnon si allenerà. Rinodeve aver visto la squadra troppo sotto pressione. E ha pensato che undipotrebbe servire a ricaricare le pile in vista della sfida di domenica al contro la Fiorentina e poi alla Supercoppa di mercoledì prossimo contro la Juventus. Per gli azzurri non ci sarà più tempo per riposare e allora meglio farlo subito. Il giovedì sarà dedicato alle famiglie, anche per non pensare alla prestazione e ricordarsi solo del risultato contro l’Empoli. Ci sia Castel Volturno per una volata lunga che dirà abbastanza sul segno da dare alla stagione del. L'articolo ilsta.