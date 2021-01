Covid, Speranza annuncia la terza ondata: “Epidemia in fase espansiva” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute Speranza: “Epidemia Covid in fase espansiva in Italia. Peggioramento generale della situazione epidemiologica” (websource)Il ministro della Salute Roberto Speranza lancia l’allarme: è in arrivo in Italia la terza ondata dell’Epidemia di Covid. “L’Epidemia è di nuovo in fase espansiva in Italia. C’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica”, ha detto alla Camera. Leggi su instanews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro della Salute: “inin Italia. Peggioramento generale della situazione epidemiologica” (websource)Il ministro della Salute Robertolancia l’allarme: è in arrivo in Italia ladell’di. “L’è di nuovo inin Italia. C’è un peggioramento generale della situazione epidemiologica”, ha detto alla Camera.

