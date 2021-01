Covid | ristoratori bloccano l’autostrada A1 contro le restrizioni del Governo | VIDEO

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)A1, all’altezza degli svincoli di Capua e Caianello, nella provincia di Caserta è in tilt: alcunihanno infatti bloccato il traffico automobilistico oggi, mercoledì 13 gennaio. Clacson, urla e imprecazioni, il gruppo di manifestanti protestale norme anti-imposte dalper cercare di arginare i contagi, che impongonosoprattutto alla categoria dei. “Vogliamo solo lavorare”, dicono i proprietari di bar e trattorie. La crisi del settore Al momento, la Campania è in zona gialla come la maggior parte dell’Italia tranne cinque Regioni (Lombardia, Calabria, Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna) dove lesono ancora più severe, e bar e ristoranti possono effettuare servizio al ...