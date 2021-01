Coronavirus, parte la sperimentazione dei tamponi salivari: ''Test in 30 minuti'' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il progetto è in fase di prova alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. I Test sono stati ideati dall'azienda Stark del Principato di Monaco Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il progetto è in fase di prova alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Isono stati ideati dall'azienda Stark del Principato di Monaco

BAG_OFSP_UFSP : Il coronavirus è molto contagioso. Anche se la maggioranza delle persone infette sviluppa soltanto sintomi lievi o… - RegioneER : ??#Coronavirus, a Bologna VACCINI anche di SERA, fino alle 22: +200 somministrazioni per ogni sessione aggiuntiva.… - Il_Centro : #Abruzzo #10gennaio #domenica #coronavirus #covid #pandemia #IlVolo #PositivoGianlucaGinoble #Montepagano #Roseto… - Emanuele676 : @marro_bert @DM_Deluca Per buona parte sono Rhinovirus, e non ha nemmeno particolarmente senso parlare di immunità… - paoloangeloRF : “ sono dalla parte di @NicolaPorro e di chi vuole aprire”@giucruciani su #IOAPRO1501 #coronavirus #Covid_19 #COVID @LaZanzaraR24 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parte Coronavirus, parte la sperimentazione dei tamponi salivari: ''Test in 30 minuti'' Today.it Diretta/ Psg Marsiglia (risultato 0-0) streaming video DAZN: si comincia!

Diretta Psg Marsiglia streaming video DAZN oggi 13 gennaio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della finale di Supercoppa di Francia.

Covid, nel Regno Unito 47mila contagi e oltre 1.500 morti. Johnson: “Rischio saturazione ospedali”. Spagna, nuovo picco di contagi: 38.869

Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. Anco ...

Diretta Psg Marsiglia streaming video DAZN oggi 13 gennaio: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della finale di Supercoppa di Francia.Mentre nel mondo si moltiplica il numero dei Paesi che introducono o prolungano misure restrittive più stringenti, anche in Cina dove il virus sembrava sconfitto, il Covid continua a diffondersi. Anco ...