Calendario Coppa Italia oggi: orari partite, tv, streaming, programma in chiaro RAI (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo la sfida di ieri, disputatasi allo Stadio di San Siro fra Milan e Torino, oggi la Coppa Italia propone altre tre partite nel programma relativo agli ottavi di finale. Il mercoledì di calcio si aprirà alle 15.00 con un attesissimo Fiorentina-Inter (Rai 1), per poi proseguire alle 17.45 con Napoli-Empoli (Rai 2), match nel quale i campioni in carica inizieranno la loro difesa del titolo, e infine Juventus-Genoa (Rai 1), duello nel quale i campioni d'Italia si opporranno ai liguri. Andiamo a vedere programma, orari, tv e streaming dei match in agenda.

