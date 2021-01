A Libero non sanno leggere i report sui vaccini (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Può sembrare accanimento terapeutico, ma l’informazione dovrebbe (anche se in realtà la forma verbale ideale è ‘deve’) essere corretta. E, invece, ancora una volta il quotidiano di Pietro Senaldi (questa volta nella sua edizione online) si distingue per aver citato numeri a caso, senza spiegarli. Eppure nel report del Ministero della Salute sul numero di immunizzazioni effettuate nel nostro Paese (aggiornato più volte al giorno) è tutto spiegato nel dettaglio. Nonostante questo, Libero sui vaccini in Campania fa ironia e chiama quasi al complotto. LEGGI ANCHE > Basta vittimismo: Libero, non sei stato censurato da Twitter Questo l’articolo pubblicato sull’edizione online del quotidiano a firma Alessandro Gonzato. All’interno del pezzo si fa ironia su quel 101% che risultava (giorni fa) sui vaccini ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Può sembrare accanimento terapeutico, ma l’informazione dovrebbe (anche se in realtà la forma verbale ideale è ‘deve’) essere corretta. E, invece, ancora una volta il quotidiano di Pietro Senaldi (questa volta nella sua edizione online) si distingue per aver citato numeri a caso, senza spiegarli. Eppure neldel Ministero della Salute sul numero di immunizzazioni effettuate nel nostro Paese (aggiornato più volte al giorno) è tutto spiegato nel dettaglio. Nonostante questo,suiin Campania fa ironia e chiama quasi al complotto. LEGGI ANCHE > Basta vittimismo:, non sei stato censurato da Twitter Questo l’articolo pubblicato sull’edizione online del quotidiano a firma Alessandro Gonzato. All’interno del pezzo si fa ironia su quel 101% che risultava (giorni fa) sui...

