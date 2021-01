‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 12 01 21

Leggi su isaechia

(Di martedì 12 gennaio 2021) Vi dico la verità, di tutta laandata in onda oggi gli unici minuti che mi sono rimasti impressi sono quelli in cui Ida Platano, infagottata nel suo giubotto fluo, magra come un cencio e col viso sempre più alien, è rientrata in studio per elemosinare, per l’ennesima volta, una ‘coccola’ da parte di Riccardo Guarnieri. Cioè noi in quasi un ventennio di Uomini e Donne di relazioni improponibili e malate ne abbiamo viste tante, ma credo che con Ida e Riccardo si siano realmente raggiunte vette inesplorate. E no, non riesco a ricondurre tutto alla voglia di gossip, centro studio e Fitvia, perché a me il malessere di Ida arriva forte e chiaro, mi arriva dalle sue storie sui social e mi è arrivato nelle sue apparizioni tra ieri e oggi. E se è vero che la Platano ha affrontato un lungo percorso con uno psicologo per superare questa situazione con Riccardo direi che, ...