Un fiore per Giampaolo Pansa | un fuoriclasse

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ho tra le mani “Il sangue degli italiani. 1943-1946. Una storia per immagini della guerra civile”, il libro postumo di, edito da Rizzoli e curato da Adele Grisendi. L’ho letto nei giorni natalizi, giorni di festa e di pianto, giorni vissuti in casa per sperare e ricordare, mentre fuori si continuava e si continua a morire. Non al fronte, come nei libri die nelle straordinarie fotografie del volume che rimandano agli anni del sangue e dei vinti, ma dentro e fuori l’ospedale, dove c’è un nuovo nemico da battere, sennò siamo tutti vinti, senza alcuna distinzione. Non c’è una parte migliore dell’altra, non c’è una bandiera che può essere issata per ammainarne un’altra. L’epidemia epocale è stata risparmiata al grande giornalista, che se n’è andato il 12 gennaio dell’anno scorso. So come l’avrebbe raccontata. Andando ...