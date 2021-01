Troppi sanitari non vogliono vaccinarsi, in Alto Adige si passa subito agli over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Alto Adige, visto l’Alto numero di ‘obiettori’ tra il personale sanitario e quello nelle rsa, inizia da subito con la vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità Thomas Widmann. La Provincia di Bolzano attualmente è infatti fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini. Secondo Widmann, visto che non c’è abbastanza personale disposto a farsi vaccinare, in accordo con Roma, vengono anticipati gli over 80. L’obiettivo è vaccinare entro la settimana il 60% delle dosi consegnate. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) L’, visto l’numero di ‘obiettori’ tra il personaleo e quello nelle rsa, inizia dacon la vaccinazione anti-Covid degli80 e di altre categorie a rischio. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità Thomas Widmann. La Provincia di Bolzano attualmente è infatti fanalino di coda nella somministrazione dei vaccini. Secondo Widmann, visto che non c’è abbastanza personale disposto a farsi vaccinare, in accordo con Roma, vengono anticipati gli80. L’obiettivo è vaccinare entro la settimana il 60% delle dosi consegnate.

RobertoBurioni : Molti, troppi operatori sanitari rifiutano senza motivazioni razionali il vaccino mettendo a rischio i pazienti che… - MediasetTgcom24 : A.Adige, troppi obiettori tra sanitari e Rsa: anticipati vaccini a over 80 #vaccino - Corriere : In Alto Adige troppi «no vax» tra i sanitari, subito la vaccinazione a tutti gli over 80 - laurapalladino1 : RT @Corriere: In Alto Adige troppi «no vax» tra i sanitari, subito la vaccinazione a tutti gli over 80 - Gio_Scorza : RT @RobertoBurioni: Molti, troppi operatori sanitari rifiutano senza motivazioni razionali il vaccino mettendo a rischio i pazienti che dov… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi sanitari Vaccino: «Troppi sanitari lo rifiutano, serve l'obbligo» Ticinonline Troppi sanitari non vogliono vaccinarsi, in Alto Adige si passa subito agli over 80

La provincia di Bolzano è fanalino di coda nella somministrazione delle dosi, ha detto "sì" solo un medico su due ...

Troppi "no-vax" tra il personale sanitario, in Alto Adige anticipati i vaccini agli over 80

Troppo bassa l'adesione ai vaccini del personale sanitario e delle Rsa in Alto Adige, fanalino di coda in Italia quanto a somministrazione delle iniezioni. Ecco perché la Provincia di Bolzano darà il ...

La provincia di Bolzano è fanalino di coda nella somministrazione delle dosi, ha detto "sì" solo un medico su due ...Troppo bassa l'adesione ai vaccini del personale sanitario e delle Rsa in Alto Adige, fanalino di coda in Italia quanto a somministrazione delle iniezioni. Ecco perché la Provincia di Bolzano darà il ...