Tiziana Cantone | recuperati i dati cancellati da iPad e iPhone mentre erano in custodia dei carabinieri Indagine per frode processuale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il caso di, la 31enne trovata senza vita il 13 settembre 2016, non si è ancora del tutto chiuso. Saranno depositati alla Procura di Napoli Nord i, inclusi i contatti telefonici e le attività internet, ottenuti dall’accesso agli account della ragazza i cui video privatifiniti su internet a sua insaputa. I contenutistatidall’e dall’i due apparecchiindella polizia giudiziaria () che indagavano sulla sua morte. Sulla cancellazione deiè stata aperta un’inchiesta per. L’accesso agli account diè ...

Cento contatti di Tiziana Cantone. Nick name, nomi, persone. Gente insospettabile, c'è un po' di tutto in quel mondo che per anni è rimasto sepolto, rimosso, come se fosse ...Tiziana Cantone, probabile riapertura del caso. Si ipotizza l'omicidio. Sulla pashmina usata per impiccarsi trovate tracce di Dna maschile ...