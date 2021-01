Supercoppa, la Lega chiude le porte al rinvio chiesto da Adl: “Una provocazione” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’amministratore deLegato della Serie A Luigi De Siervo ha risposto in maniera negativa alla proposta avanzata dal patron azzurro su un possibile rinvio della Supercoppa Italiana. ADL vorrebbe infatti che la finale si svolgesse a maggio, a fine campionato, e non il 20 gennaio come previsto da calendario. I motivi espressi da De Laurentiis sarebbero quelli del covid e dell’assenza di pubblico sperando che a maggio il tutto possa essere molto più semplice con la questione stadi. Inoltre ci sarebbe anche il problema Legato all’aspetto economico. Lo scorso anno le finaliste Lazio e Juventus si sono divise oltre 5 milioni, mentre quest’anno il guadagno sembrerebbe dimezzarsi. I motivi però non sembrano soddisfare la Lega Serie A che assapora le parole del presidente del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’amministratore deto della Serie A Luigi De Siervo ha risposto in maniera negativa alla proposta avanzata dal patron azzurro su un possibiledellaItaliana. ADL vorrebbe infatti che la finale si svolgesse a maggio, a fine campionato, e non il 20 gennaio come previsto da calendario. I motivi espressi da De Laurentiis sarebbero quelli del covid e dell’assenza di pubblico sperando che a maggio il tutto possa essere molto più semplice con la questione stadi. Inoltre ci sarebbe anche il problemato all’aspetto economico. Lo scorso anno le finaliste Lazio e Juventus si sono divise oltre 5 milioni, mentre quest’anno il guadagno sembrerebbe dimezzarsi. I motivi però non sembrano soddisfare laSerie A che assapora le parole del presidente del ...

