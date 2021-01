Stasera tutto è possibile, torna il “feel good show” con Stefano De Martino (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 12 gennaio, torna in prima serata su Rai2 il programma più esilarante della tv: Stasera tutto è possibile. Alla guida del comedy show confermato, anche per questa nuova edizione, Stefano De Martino. Portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani continua ad essere – in questo momento più che mai – lo scopo di questo programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo in tutto il mondo Anything goes. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. In ... Leggi su funweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Dal 12 gennaio,in prima serata su Rai2 il programma più esilarante della tv:. Alla guida del comedyconfermato, anche per questa nuova edizione,De. Portare il sorriso e il buonumore nelle case degli italiani continua ad essere – in questo momento più che mai – lo scopo di questo programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, tratto dal format che ha riscosso un grande successo inil mondo Anything goes. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. In ...

