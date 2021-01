Star Citizen nell' imperdibile diretta delle 17

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 gennaio 2021) Anche questo pomeriggio tornano le imperdibili dirette di Eurogamer.it e, questa volta, il focus sarà su uno dei giochi più attesi dai fan. Stiamo parlando didi Cloud Imperium Games, un gioco che ancora non è disponibilea sua versione finale ma che, fino a questo momento, è stato capace di raccogliere la bellezza di $341,636,556 milioni (al momento della scrittura)a sua campagna crowdfunding. Il titolo non ha ancora una data di uscita e si trovaa fase Alpha, inoltre Cloud Imperium sta anche lavorando alla campagna single player Squadron 42, che però non sarà mostrata fino a quando lo studio non sarà vicino al traguardo.