SONOVIVOGRAZIEAVINCENZO la storia di Tiziano da Modena

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ciao, allora quando sei entrato a San Patrignano?Sono entrato nel gennaio 1981 e sono uscito a giugno 1983. Come hai fatto a entrare? Hai pagato?Assolutamente no. Chiaramente ho avuto pressione dai miei, c’era una situazione tragica. Diciamo che m’hanno portato i miei genitori su a SanPa. Ti hanno preso subito?Ho aspettato perché c’era di mezzo il discorso delle Catene (il processo delle Catene ndr). Io praticamente son stato il primo a entrare dopo quellaassieme a un altro di Milano. Dopo l’assoluzione. Saranno passati un paio di mesi da quando avevano fatto la richiesta e poi sono entrato. E tu cosa hai pensato delle ‘Catene’?Guarda io allora proprio non pensavo, io ero un cadavere vivente, ero messo malissimo, una roba che… guarda. Oggi cosa penso? Sono stato chiuso anch’io eh! Io penso che hanno salvato delle vite! Capisco ...