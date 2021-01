Sassuolo, ko con la Juve ma a testa alta: perché essere fiduciosi (Di martedì 12 gennaio 2021) Un’altra sconfitta con le big per il Sassuolo di De Zerbi che esce dalla sfida con la Juventus con maggiori consapevolezze «C’è un grande gap con le big» aveva dichiarato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prima del fischio di inizio del match con la Juventus, un insolito scontro al vertice con i bianconeri che erano ‘addirittura’ davanti in classifica alla Vecchia Signora. Il Sassuolo, orfano di Berardi, ha poi perso per 3-1 con i bianconeri. Quarta sconfitta stagionale per la formazione di Roberto De Zerbi: neroverdi ko con Milan, Inter, Atalanta e Juventus. Il Sassuolo ha difficoltà con le big? Lo dicono i numeri. Ma non vanno dimenticati altri due risultati: il pareggio all’Olimpico contro la Roma e la vittoria per 2-0 in casa del Napoli. A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Un’altra sconfitta con le big per ildi De Zerbi che esce dalla sfida con lantus con maggiori consapevolezze «C’è un grande gap con le big» aveva dichiarato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del, prima del fischio di inizio del match con lantus, un insolito scontro al vertice con i bianconeri che erano ‘addirittura’ davanti in classifica alla Vecchia Signora. Il, orfano di Berardi, ha poi perso per 3-1 con i bianconeri. Quarta sconfitta stagionale per la formazione di Roberto De Zerbi: neroverdi ko con Milan, Inter, Atalanta entus. Ilha difficoltà con le big? Lo dicono i numeri. Ma non vanno dimenticati altri due risultati: il pareggio all’Olimpico contro la Roma e la vittoria per 2-0 in casa del Napoli. A ...

