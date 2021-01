Sarah Jessica Parker su Kim Cattral: “Mai detto che non mi piace, ci mancherà in And Just Like That” (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ufficializzazione del revival di Sex And The City, la nuova serie dal titolo And Just Like That, è stata affidata proprio a lei, l’iconica protagonista del cult di HBO: Sarah Jessica Parker ha pubblicato il teaser che annuncia il ritorno di Carrie, Miranda e Charlotte in tv grazie a HBOMax, con nuove avventure alla soglia dei cinquant’anni. Con loro non ci sarà Samantha, perché Kim Cattral ha chiuso con la serie dopo il secondo film e non ha mai cambiato idea. Tempestata di domande sulla nuova serie, su come sarà, su quali volti torneranno in scena, Sarah Jessica Parker non ha potuto rivelare molto, ma ha risposto a centinaia di commenti sul suo profilo Instagram assicurando che presto saranno diffusi nuovi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) L’ufficializzazione del revival di Sex And The City, la nuova serie dal titolo And, è stata affidata proprio a lei, l’iconica protagonista del cult di HBO:ha pubblicato il teaser che annuncia il ritorno di Carrie, Miranda e Charlotte in tv grazie a HBOMax, con nuove avventure alla soglia dei cinquant’anni. Con loro non ci sarà Samantha, perché Kimha chiuso con la serie dopo il secondo film e non ha mai cambiato idea. Tempestata di domande sulla nuova serie, su come sarà, su quali volti torneranno in scena,non ha potuto rivelare molto, ma ha risposto a centinaia di commenti sul suo profilo Instagram assicurando che presto saranno diffusi nuovi ...

Così nel 1998, al debutto della nuova creatura firmata Darren Star, venne presentata Samantha Jones, presto diventata vera co-protagonista al fianco di Carrie Bradshaw nel rivoluzionario Sex and the C ...

Ultracinquantenni e ancora scatenate: le amiche tv tornano all'attacco nel "revival" della serie. Con Sarah Jessica ma senza Kim ...