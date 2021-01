Sandra Milo e le molestie sui social: “Ricevo proposte oscene” (Di martedì 12 gennaio 2021) Una vita sotto i riflettori quella di Sandra Milo, che non ha mai avuto paura di raccontarsi e mostrarsi al pubblico. I suoi 87 anni non sono certo un ostacolo e la bella attrice continua ad apparire in televisione e al cinema, per la gioia dei suoi fan. Sui social invece, condivide la sua vita quotidiana. Proprio recentemente, ha pubblicato alcuni scatti sensuali, frutto di un servizio per la rivista Flewid, che le ha dedicato una serie di copertine. La Milo, donna dal forte carattere, non ha potuto fare a meno di rendere noti i messaggi osceni ricevuti da parte di alcuni suoi follower, impartendo una bella lezione pubblica. Sandra Milo, modella a 87 anni 87 anni di vita e oltre 65 anni di carriera, l’amore per il compagno Alessandro Rorato e un’infinità di successi alle ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Una vita sotto i riflettori quella di, che non ha mai avuto paura di raccontarsi e mostrarsi al pubblico. I suoi 87 anni non sono certo un ostacolo e la bella attrice continua ad apparire in televisione e al cinema, per la gioia dei suoi fan. Suiinvece, condivide la sua vita quotidiana. Proprio recentemente, ha pubblicato alcuni scatti sensuali, frutto di un servizio per la rivista Flewid, che le ha dedicato una serie di copertine. La, donna dal forte carattere, non ha potuto fare a meno di rendere noti i messaggi osceni ricevuti da parte di alcuni suoi follower, impartendo una bella lezione pubblica., modella a 87 anni 87 anni di vita e oltre 65 anni di carriera, l’amore per il compagno Alessandro Rorato e un’infinità di successi alle ...

GisellaPagano : La battaglia di Sandra Milo su Instagram: “Troppi messaggi osceni, bisogna vietare l’anonimato” - beyondme87 : RT @LaVersioneDiCe: Era il 1987, la trasmissione 'piccoli fans'. A uno dei bimbi cantati, la conduttrice Sandra Milo chiese cosa avrebbe vo… - pelikanSrrlnd : RT @wendyOrourke: Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Sandra Milo and Barbara Steele on the set of 8½ (1963) - persanellaborsa : RT @LaVersioneDiCe: Era il 1987, la trasmissione 'piccoli fans'. A uno dei bimbi cantati, la conduttrice Sandra Milo chiese cosa avrebbe vo… - Paolo7018 : RT @LaVersioneDiCe: Era il 1987, la trasmissione 'piccoli fans'. A uno dei bimbi cantati, la conduttrice Sandra Milo chiese cosa avrebbe vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo Sandra Milo e l amore senza età: «Ho 88 anni, il mio fidanzato 49, ci vogliamo un gran bene» Vanity Fair Italia Sandra Milo e le molestie sui social: “Ricevo proposte oscene”

Una vita sotto i riflettori quella di Sandra Milo, che non ha mai avuto paura di raccontarsi e mostrarsi al pubblico. I suoi 87 anni non sono certo un ostacolo e la bella attrice continua ad apparire ...

Diletta Leotta potrebbe avere una relazione con un famoso attore. Ecco chi

La diciottesima puntata di ‘ Domenica In ’, in onda oggi domenica 10 gennaio, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento ...

Una vita sotto i riflettori quella di Sandra Milo, che non ha mai avuto paura di raccontarsi e mostrarsi al pubblico. I suoi 87 anni non sono certo un ostacolo e la bella attrice continua ad apparire ...La diciottesima puntata di ‘ Domenica In ’, in onda oggi domenica 10 gennaio, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento ...