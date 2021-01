Roma | 51enne picchia un connazionale | ‘Se ti vuoi prostituire qui devi darmi i soldi’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 12 gennaio 2021) Ha cercato di estorcere denaro ad un suoed è per questo che C.D.S.N, cittadino brasiliano di 51 anni, con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esposizione diretto da Pasquale Fiocco. I fatti Gli agenti, giunti in viale Libano, hanno trovato l’uomo in lite con la vittima che, non appena la situazione si è tranquillizzata, ha spiegato loro di essere stato minacciato dal. L’arrestato infatti, gli aveva fatto esplicita richiesta di denaro per permettergli di continuare a sostare nel posto in cui svolgeva l’attività di prostituzione. C. D. S. N, nei cui confronti pendeva anche un ordine di carcerazione, è stato arrestato mentre il richiedente preso a schiaffi dall’uomo, ha rifiutato l’intervento del 118. su Il Corriere della Città.