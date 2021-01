Reddito di cittadinanza, pagamento di gennaio 2021: si parte il prossimo 27/12, ecco le informazioni da conoscere (Di martedì 12 gennaio 2021) Si avvicina la metà del mese e arriva il momento di fare il punto sul pagamento del Reddito di cittadinanza. La misura di welfare ha costituito un meccanismo di sostegno fondamentale in questo periodo, caratterizzato dalla pandemia dettata dal coronavirus e dalle conseguenze della crisi economica. gennaio rappresenta inoltre un periodo particolare perché entro la fine del mese cade anche il termine utile per presentare la certificazione ISEE. Le scadenze da tenere presenti sono quindi numerose e diversificate, in base alla singola situazione del richiedente. A partire dal prossimo 15 gennaio 2021 molti richiedenti cominceranno infatti a ricevere per la prima volta la tessera di cittadinanza, mentre a partire dal prossimo 27/12 si ... Leggi su notizieora (Di martedì 12 gennaio 2021) Si avvicina la metà del mese e arriva il momento di fare il punto suldeldi. La misura di welfare ha costituito un meccanismo di sostegno fondamentale in questo periodo, caratterizzato dalla pandemia dettata dal coronavirus e dalle conseguenze della crisi economica.rappresenta inoltre un periodo particolare perché entro la fine del mese cade anche il termine utile per presentare la certificazione ISEE. Le scadenze da tenere presenti sono quindi numerose e diversificate, in base alla singola situazione del richiedente. A partire dal15molti richiedenti cominceranno infatti a ricevere per la prima volta la tessera di, mentre a partire dal27/12 si ...

