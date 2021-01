Project Athia non arriverà su Xbox Series X/S fino al 2024 (Di martedì 12 gennaio 2021) Sony ha confermato alcune finestre di lancio per diversi giochi per PlayStation 5, tra cui il nuovo grande RPG di Square Enix, Project Athia, la nuova IP Pragmata di Capcom e altre esclusive PlayStation. Gli annunci sono stati svelati durante il live streaming CES 2021 del gigante giapponese per titoli PS5 first e third party. Secondo il disclaimer alla fine dell'evento, Project Athia, il nuovo gioco di Luminous Productions, uscirà nel gennaio 2022. L'accordo di esclusività di due anni firmato da Sony terrà il titolo lontano da Xbox fino al 2024. Project Athia arriverà anche su PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 gennaio 2021) Sony ha confermato alcune finestre di lancio per diversi giochi per PlayStation 5, tra cui il nuovo grande RPG di Square Enix,, la nuova IP Pragmata di Capcom e altre esclusive PlayStation. Gli annunci sono stati svelati durante il live streaming CES 2021 del gigante giapponese per titoli PS5 first e third party. Secondo il disclaimer alla fine dell'evento,, il nuovo gioco di Luminous Productions, uscirà nel gennaio 2022. L'accordo di esclusività di due anni firmato da Sony terrà il titolo lontano daalanche su PC. Leggi altro...

