Prada Cup 2021: calendario regate, programma, orari, tv, streaming. America’s Cup a marzo (Di martedì 12 gennaio 2021) Prenderà il via venerdì la Prada Cup, competizione che determinerà l’equipaggio che sfiderà Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno in quattro round robin: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. La migliore classificata al termine delle sfide staccherà il pass per la finale della Prada Cup mentre la seconda e la terza si scontreranno in un playoff per decidere chi volerà all’atto conclusivo. Come detto la Prada Cup prenderà il via venerdì 15 gennaio con i primi due dei quattro round robin che si concluderanno domenica 17 gennaio al termine delle prime sei regate mentre le ultime si disputeranno dal 22 al 24 gennaio. Dal 29 gennaio al 2 febbraio andrà in scena la semifinale al meglio delle 7 regate, passa l’equipaggio che ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Prenderà il via venerdì laCup, competizione che determinerà l’equipaggio che sfiderà Team New Zealand per l’Cup. Saranno tre gli equipaggi che si sfideranno in quattro round robin: Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. La migliore classificata al termine delle sfide staccherà il pass per la finale dellaCup mentre la seconda e la terza si scontreranno in un playoff per decidere chi volerà all’atto conclusivo. Come detto laCup prenderà il via venerdì 15 gennaio con i primi due dei quattro round robin che si concluderanno domenica 17 gennaio al termine delle prime seimentre le ultime si disputeranno dal 22 al 24 gennaio. Dal 29 gennaio al 2 febbraio andrà in scena la semifinale al meglio delle 7, passa l’equipaggio che ...

