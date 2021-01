Pirlo | “La Coppa Italia sembra non interessi a nessuno | poi piace a tutti”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida dicol Genoa in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. Contro il Genoa sarà una partita importante.che lanon, però poigiocarla quando si va avanti. Vogliamo arrivare in fondo, e per farlo dobbiamo vincere anche domani, non sarà facile, sarà una gara molto combattuta. La sconfitta con la Fiorentina? Nelle gare prima abbiamo avuto buon gioco e intensità. È stato un fulmine a ciel sereno, da lì siamo ripartiti e ci siamo ricompattati. E ora siamo qua. Abbiamo chiarito gli obiettivi e da lì siamo ripartiti con forza pensando solo a noi stessi e alle nostre partite. Buffon ...

