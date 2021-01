Pinocchio e Bella Addormentata diventano Lgbt | così si droga la mente dei bambini

Leggi su panorama

(Di martedì 12 gennaio 2021) Rai 1, la rete ammiraglia del tv pubblica, si tinge di arcobaleno e fa propaganda gender. Lo scorso 8 gennaio, infatti, in fascia pomeridiana – quindi in fascia protetta, quella più vista daie dai più piccoli – nel programma "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone, è stata ospitata in collegamento la scrittrice Emma Dante, che ha presentato il suo nuovo libro dal titolo "E vissero tutte felici e contente", dove proprio la Dante rivisita le fiabe in una chiave tutta femminista e, appunto, gender. La riproposizione dei classici, infatti, si traduce in una rivisitazione delle stesse, trasformando i protagonisti in lesbiche e/o ermafroditi. La presentazione su Rai 1, quindi, ha proposto questi temi in pieno giorno e quindi agli occhi e alle orecchie dei più piccoli. Durante la trasmissione, infatti, la Dante è stata incalzata dalla presentatrice e ...