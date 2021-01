Per la Commissione Ue «non è più accettabile» che i social decidano da soli chi e cosa bloccare (Di martedì 12 gennaio 2021) La chiusura dei profili social – privati e non legati al suo ruolo alla Casa Bianca – di Donald Trump sta avendo, com’era prevedibile, effetti massicci sulla questione regolamentazione social network. Già nei giorni scorsi, dopo che molti social – a partire da Facebook – hanno impedito a Trump di continuare a pubblicare, molti leader hanno espresso pareri contrastanti rispetto alla questione. Quanto afferma oggi la Commissione Ue ban Trump per voce di Prabhat Agarwal, funzionario che dirige l’unità eCommerce presso la DG Connect della Commissione Ue: «Non è più accettabile dal nostro punto di vista che le piattaforme prendano decisioni chiave in autonomia senza alcuna supervisione, senza alcuna responsabilità e senza alcun tipo di dialogo o trasparenza per il tipo di decisioni che ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 12 gennaio 2021) La chiusura dei profili– privati e non legati al suo ruolo alla Casa Bianca – di Donald Trump sta avendo, com’era prevedibile, effetti massicci sulla questione regolamentazionenetwork. Già nei giorni scorsi, dopo che molti– a partire da Facebook – hanno impedito a Trump di continuare a pubblicare, molti leader hanno espresso pareri contrastanti rispetto alla questione. Quanto afferma oggi laUe ban Trump per voce di Prabhat Agarwal, funzionario che dirige l’unità eCommerce presso la DG Connect dellaUe: «Non è piùdal nostro punto di vista che le piattaforme prendano decisioni chiave in autonomia senza alcuna supervisione, senza alcuna responsabilità e senza alcun tipo di dialogo o trasparenza per il tipo di decisioni che ...

LiaQuartapelle : Indovinate quale partito non ha votato il Recovery Fund in commissione al Parlamento europeo? Fosse per la Lega qu… - reportrai3 : Report ha scoperto che Guidi e Tommasi sono indagati da poche settimane per un’altra vicenda di intermediazione. An… - GiuseppeConteIT : Utile scambio di vedute con Angela Merkel sulla risposta sanitaria al #Covid19: pieno sostegno alla Commissione Eur… - CdeUnivr : Iniziativa del progetto di rete 2020 'La Conferenza sul futuro dell’Europa' dei CDE italiani con il contributo dell… - LoredanaMaggi_ : RT @LiaQuartapelle: Indovinate quale partito non ha votato il Recovery Fund in commissione al Parlamento europeo? Fosse per la Lega quei s… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Commissione Lotta all'evasione, le proposte della Commissione UE per le piattaforme digitali Agenda Digitale Vaccino AstraZeneca: presentata richiesta autorizzazione all'EMA, risposta entro il 29 gennaio

(Teleborsa) - Entro il 29 gennaio potrebbe arrivare il via libera per il vaccino anti Covid di Astrazeneca da parte dell'EMA. La comunicazione arriva direttamente dall'Agenzia Europea del Farmaco che ...

Covid e acque reflue: la Sicilia aderisce alla rete di monitoraggio ambientale

La Sicilia partecipa alla rete nazionale per il monitoraggio della presenza del virus pandemico Sars-CoV-2 nei reflui urbani ...

(Teleborsa) - Entro il 29 gennaio potrebbe arrivare il via libera per il vaccino anti Covid di Astrazeneca da parte dell'EMA. La comunicazione arriva direttamente dall'Agenzia Europea del Farmaco che ...La Sicilia partecipa alla rete nazionale per il monitoraggio della presenza del virus pandemico Sars-CoV-2 nei reflui urbani ...