Party illegale a Lambrate con alcol e droga, arrestato il deejay e multati 10 partecipanti (Di martedì 12 gennaio 2021) Lombardia a un passo dalla nuova zona rossa, ma feste private (fuorilegge) vanno avanti come se nulla fosse. L'ultima si è celebrata nel weekend in via Oslavia, quartiere Lambrate, dove un dj di 23 ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Lombardia a un passo dalla nuova zona rossa, ma feste private (fuorilegge) vanno avanti come se nulla fosse. L'ultima si è celebrata nel weekend in via Oslavia, quartiere, dove un dj di 23 ...

zazoomblog : Party illegale con alcol e droga: in 13 sorpresi nel loft alla faccia del covid - #Party #illegale #alcol #droga: - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, party illegale con alcol e droga: il dj finisce in cella per spaccio - leggoit : Milano, party illegale con alcol e droga: il dj finisce in cella per spaccio - il_Mitte : Una festa finita male per una consigliera comunale di Afd. #Afd - wolfbecker : RT @FFHRegional: Von #Polizei beendet: Illegale Corona-Party in #Gernsheim -

Ultime Notizie dalla rete : Party illegale Padenghe, party illegale a Capodanno: pioggia di multe nel resort IL GIORNO Party illegale a Lambrate con alcol e droga, arrestato il deejay e multati 10 partecipanti

Lombardia a un passo dalla nuova zona rossa, ma feste private (fuorilegge) vanno avanti come se nulla fosse. L’ultima si è celebrata nel weekend in via Oslavia, quartiere Lambrate, ...

Milano, party illegale con alcol e droga: il dj finisce in cella per spaccio

Un'altra festa abusiva a base di droga è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il teatro dell'ultimo caso in ordine ...

Lombardia a un passo dalla nuova zona rossa, ma feste private (fuorilegge) vanno avanti come se nulla fosse. L’ultima si è celebrata nel weekend in via Oslavia, quartiere Lambrate, ...Un'altra festa abusiva a base di droga è stata scoperta dalla Polizia di Stato a Milano nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il teatro dell'ultimo caso in ordine ...