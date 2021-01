Nel secondo trimestre arriveranno molte più dosi di vaccino La conferma dal Dipartimento salute della Commissione Ue | “Consegne più ricche a partire da aprile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 gennaio 2021) “La consegna delledi vaccini sarà più ricca ada. Nel. Nel primonon sono tutte quelle che avremmo voluto, ma sono quelle che abbiamo negoziato”. E’ quanto ha detto, in audizione al Parlamento Europeo, la direttrice generale dele sicurezza alimentareUe, Sandra Gallina, a capo dei negoziati con le case farmaceutiche che stanno fornendo i vaccini anti-Covid. “Laeuropea – ha aggiunto – non sta sostenendo la vaccinazione obbligatoria, non è l’approccio che raccomandiamo. Ma la competenza è degli Stati membri. Monitoriamo qualsiasi ...