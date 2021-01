Napoli, controlli anticovid: 5 ragazzi sorpresi a giocare a calcetto di notte (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – controlli a tappeto disposti dal Comando Provinciale per i Carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale. I militari dell’Arma – 40 in tutto – hanno setacciato le strade del quartiere. Sono 189 le persone identificate (di queste 88 hanno precedenti di polizia) e 142 i veicoli controllati. Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato 6 persone: 1 uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico, 1 parcheggiatore abusivo, 1 ragazzo che in via taddeo da sessa ha violato il “daspo urbano” a cui era sottoposto e 3 autisti trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Sono 20 le contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di quasi 23mila euro. Sanzionati per il rispetto delle norme anti-covid anche 3 cittadini che non indossavano la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutia tappeto disposti dal Comando Provinciale per i Carabinieri della compagniaPoggioreale. I militari dell’Arma – 40 in tutto – hanno setacciato le strade del quartiere. Sono 189 le persone identificate (di queste 88 hanno precedenti di polizia) e 142 i veicoli controllati. Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato 6 persone: 1 uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico, 1 parcheggiatore abusivo, 1 ragazzo che in via taddeo da sessa ha violato il “daspo urbano” a cui era sottoposto e 3 autisti trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Sono 20 le contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di quasi 23mila euro. Sanzionati per il rispetto delle norme anti-covid anche 3 cittadini che non indossavano la ...

MarcoVarchetta : @GiovaQuez Palazzo Chigi ha trovato il nuovo nemico... si chiama asporto. E comunque con la cosa che sono aperti pe… - Alessan32300041 : @qn_lanazione @emergenzavvf Sarà collegata a quella di Napoli ? Tunnel sotterranei per sfuggire ai controlli anti-contagio? ?? - infoitsport : Napoli, lunedì tampone per Osimhen. Se negativo, via libera per i controlli alla spalla - Nicola22919960 : RT @CivicraziaItaly: Continua l’inchiesta della Procura di Napoli riguardo gli ospedali Covid in Campania. In questi giorni i Carabinieri d… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Controlli anti-Covid a Napoli, 59 multe nella notte di coprifuoco -