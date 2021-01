Paolo18030138 : RT @Montecitorio: 223 voti favorevoli, 265 contrari. La Camera respinge le questioni pregiudiziali sul decreto #Milleproroghe, recante misu… - TV7Benevento : Milleproroghe: Camera respinge pregiudiziali opposizioni... - menomm : RT @Montecitorio: 223 voti favorevoli, 265 contrari. La Camera respinge le questioni pregiudiziali sul decreto #Milleproroghe, recante misu… - Montecitorio : 223 voti favorevoli, 265 contrari. La Camera respinge le questioni pregiudiziali sul decreto #Milleproroghe, recant… - CD_ambiente : Le norme di interesse della Commissione Ambiente nel decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. #milleproroghe):… -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe Camera

Il Sole 24 ORE

Roma, 12 gen (Adnkronos) – Con 223 voti favorevoli e 265 contrari la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto Milleproroghe presentate dalle opposizioni.In X e XII commissione alla Camera in discussione nuove misure per emergenza Covid: inammissibili le proposte di far slittare la Lotteria degli scontrini a giugno.