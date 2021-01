Milan-Torino, programma e telecronisti Rai ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti sulla Rai di Milan-Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. I rossoneri sfidano di nuovo i granata a pochi giorni dallo scontro in campionato. In palio gli ambiti quarti di finale della Coppa nazionale, chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 12 gennaio. Milan-Torino sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Ile isulla Rai di, match valido per glidi finale di. I rossoneri sfidano di nuovo i granata a pochi giorni dallo scontro in campionato. In palio gli ambiti quarti di finale dellanazionale, chi riuscirà ad avere la meglio al Meazza? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di martedì 12 gennaio.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual. SportFace.

AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - AntoVitiello : Intensificati i contatti per #Meite, il #Milan in trattativa per il centrocampista del #Torino in prestito oneroso… - toropuntoit : #Milan, la probabile formazione contro il #Torino - toropuntoit : #Calciomercato - #Toro e #Milan, si prova a trovare l’intesa per #Meité -