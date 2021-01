Lucia Azzolina: "Chiederò ristori formativi per la scuola" (Di martedì 12 gennaio 2021) Lucia Azzolina prosegue la sua battaglia politica per la riapertura delle classi delle scuole superiori, ma le Regioni hanno fatto capire che sono contrarie e che si dovrà aspettare ancora. Intervenendo a Uno Mattina, su Raiuno, la ministra dell’Istruzione ha detto che “decideranno le Regioni quando riaprire: io come Governo ho messo in essere tutto quello che era necessario per far ripartire la scuola, abbiamo lavorato su mezzi pubblici, igienizzanti, mascherine. Sono state fatte azioni concrete e reali; quando i governatori decideranno che i ragazzi possono tornare a scuola potranno farlo, è tutto pronto”. I ragazzi, però, prosegue la ministra, stanno subendo le conseguenze della didattica a distanza prolungata. “La didattica a distanza è una misurache ho voluto e in cui credo ma che non può essere portata troppo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021)prosegue la sua battaglia politica per la riapertura delle classi delle scuole superiori, ma le Regioni hanno fatto capire che sono contrarie e che si dovrà aspettare ancora. Intervenendo a Uno Mattina, su Raiuno, la ministra dell’Istruzione ha detto che “decideranno le Regioni quando riaprire: io come Governo ho messo in essere tutto quello che era necessario per far ripartire la, abbiamo lavorato su mezzi pubblici, igienizzanti, mascherine. Sono state fatte azioni concrete e reali; quando i governatori decideranno che i ragazzi possono tornare apotranno farlo, è tutto pronto”. I ragazzi, però, prosegue la ministra, stanno subendo le conseguenze della didattica a distanza prolungata. “La didattica a distanza è una misurache ho voluto e in cui credo ma che non può essere portata troppo ...

Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - msgelmini : I responsabili del disastro #scuola e della prorogata chiusura delle superiori sono il #governo e Lucia #Azzolina.… - EmilioCarelli : ??DA NON PERDERE OGGI! @AzzolinaLucia sul @Corriere “Alcuni presidenti di regione non si rendono conto che chiudend… - HuffPostItalia : Lucia Azzolina: 'Chiederò ristori formativi per la scuola' - Surfiniae : RT @carlakak: Lucia Azzolina non deve essere lasciata sola nella sua battaglia contro le Regioni incapaci e corrotte per la tutela del diri… -