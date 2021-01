Lenovo ThinkReality A3, smart glasses per la produttività in realtà aumentata del futuro (Di martedì 12 gennaio 2021) Il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas è sempre stato palcoscenico per annunci importanti e per tecnologia all’avanguardia che raggiungerà le case dei consumatori solo nel successivo futuro. Lenovo quest’anno ha deciso di assottigliare un po’ il limite tra tecnologia attuale e fantascienza con il lancio dei suoi nuovi smart glasses ThinkReality A3, che saranno già disponibili a partire da quest’anno. Sarà questo tipo di realtà aumentata (AR) a plasmare il futuro della tecnologia? I nuovi occhiali per la realtà aumentata Lenovo ThinkReality A3 sono probabilmente il prodotto più particolare e futuristico annunciato durante l’edizione 2021 del CES. Principalmente pensato per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas è sempre stato palcoscenico per annunci importanti e per tecnologia all’avanguardia che raggiungerà le case dei consumatori solo nel successivoquest’anno ha deciso di assottigliare un po’ il limite tra tecnologia attuale e fantascienza con il lancio dei suoi nuoviA3, che saranno già disponibili a partire da quest’anno. Sarà questo tipo di(AR) a plasmare ildella tecnologia? I nuovi occhiali per laA3 sono probabilmente il prodotto più particolare e futuristico annunciato durante l’edizione 2021 del CES. Principalmente pensato per il ...

MissioneStartup : RT @startup_italia: Un nuovo concetto di AR per chi lavora al computer. Lo ha presentato Lenovo al CES2021 - NewsPadania : RT @startup_italia: Un nuovo concetto di AR per chi lavora al computer. Lo ha presentato Lenovo al CES2021 - lillydessi : Questi sono i ThinkReality A3, gli occhiali per la realtà aumentata di Lenovo - - lillydessi : Lenovo ThinkReality A3, il futuro è in realtà aumentata? - Tom's Hardware Italia - startup_italia : Un nuovo concetto di AR per chi lavora al computer. Lo ha presentato Lenovo al CES2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Lenovo ThinkReality Lenovo ThinkReality A3, smart glasses per la produttività in realtà aumentata del futuro Il Fatto Quotidiano Lenovo ThinkPad X1 e X12: nuovi modelli con scocca in titanio, 2-in-1 e convertibili

Il CES 2021 non smette di sorprenderci e Lenovo sembra essersi tenuta da parte una valanga di annunci proprio per questa importante occasione.

Lenovo ThinkReality A3, Yoga Slim 7i Pro e nuovi ThinkPad ufficiali al CES 2021 - Aggiornata

Lenovo ha ufficializzato ThinkReality A3, Yoga Slim 7i Pro e alcuni nuovi ThinkPad nel contesto dell'edizione 2021 del Consumer Electronics Show.

Il CES 2021 non smette di sorprenderci e Lenovo sembra essersi tenuta da parte una valanga di annunci proprio per questa importante occasione.Lenovo ha ufficializzato ThinkReality A3, Yoga Slim 7i Pro e alcuni nuovi ThinkPad nel contesto dell'edizione 2021 del Consumer Electronics Show.