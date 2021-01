Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Mercoledì 13 gennaio continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia, in campoalle ore 20.45 all'Allianz Stadium.Pirlo dovrebbe lanciare dal 1? il giovane rumeno Dragusin, Kulusevski-Morata tandem d'attacco, Ballardini si affida a Scamacca e Shomurodov per fare male alla retroguardia bianconera. Ecco lescelte:(4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Portanova; Kulusevski, Morata. All. Pirlo.(3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Radovanovic, Lerager, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini.