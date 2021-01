Incidente sul lavoro a Santa Margherita Ligure: grave un operaio navale (Di martedì 12 gennaio 2021) Un operaio nel porto di Santa Margherita Ligure ha riportato un grave trauma addominale in seguito a un Incidente a bordo di un’imbarcazione. Credits: Vigili del FuocoBrutto Incidente sul lavoro nel porto di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio, un operaio navale è stato ferito gravemente dal braccio di una gru procurandosi un forte trauma addominale. L’uomo stava lavorando a bordo di una nave al largo del porto, all’interno del cantiere per la messa in sicurezza della diga foranea, danneggiata da una forte mareggiata nel 2018. Come ricorda l’Ansa, si tratta del secondo ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Unnel porto diha riportato untrauma addominale in seguito a una bordo di un’imbarcazione. Credits: Vigili del FuocoBruttosulnel porto di, in provincia di Genova. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio, unè stato feritomente dal braccio di una gru procurandosi un forte trauma addominale. L’uomo stava lavorando a bordo di una nave al largo del porto, all’interno del cantiere per la messa in sicurezza della diga foranea, danneggiata da una forte mareggiata nel 2018. Come ricorda l’Ansa, si tratta del secondo ...

IdeawebTV : Bra: incidente stradale sul ponte di Via Cuneo - comunebra : Bra: incidente sul ponte di via Cuneo - leonatre : RT @JohannesBuckler: Siamo nel 480 a.C. dieci anni dopo “l’incidente” di Maratona. Superato questo ostacolo il mio esercito avrà vita faci… - stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Incidente sul lavoro su nave al largo di Santa Margherita - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #SantaMargherita Ligure: #incidente sul #lavoro nel pomeriggio per un operaio a bordo di una #nave. I vdf di #Rapallo si… -