Il Telegraph | «Dopo un anno di pandemia davvero abbiamo ancora bisogno che i calciatori diano l’esempio?»

(Di martedì 12 gennaio 2021) La situazione Covid in Inghilterra è ad un punto di stallo: è drammatica, sono in lockdown quasi totale e il calcio continua a funzionare come se il virus non esistesse o quasi. I giocatori festeggiano i gol, e ogni tanto festeggiano pure a casa, fregandosene delle regole. Ma le regole stesse in questo momento sono oggetto di critica. Tutta la questione “morale”, sul fatto se sia giusto o meno andare avanti con lo show mentre la gente muore, in Inghilterra occupa le prime pagine dello sport, e non qualche trafiletto nella pagina dei commenti. In Italia, per dire, è un tema ormai andato in prescrizione: non interessa più a nessuno, a leggere i giornali. Ma nel Regno Unito no: il governo ha avvertito le leghe, la Premier e la EFL, che non sartollerati ulteriori atteggiamenti “ribelli”, perché la gente non sopporta più di vedere questo scollamento dalla realtà. Ma – ...