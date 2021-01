Il Milan ha una priorità e non è il rinnovo di Donnarumma (Di martedì 12 gennaio 2021) C’è una priorità nelle strategie del Milan e non è il rinnovo di Donnarumma: è un’altra la trattativa che Maldini vuole chiudere Tre milioni di distanza tra offerta e richiesta, sei mesi alla fine del contratto, una clausola da sistemare eppure Gianluigi Donnarumma non rappresenta una priorità per il Milan. Il portiere è in scadenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 gennaio 2021) C’è unanelle strategie dele non è ildi: è un’altra la trattativa che Maldini vuole chiudere Tre milioni di distanza tra offerta e richiesta, sei mesi alla fine del contratto, una clausola da sistemare eppure Gianluiginon rappresenta unaper il. Il portiere è in scadenza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Comunque ieri il rigore per il #Milan c’era (e #Maresca era semplicemente impallato da una decina di giocatori) e q… - ZZiliani : A giudicare dal diluvio di ammonizioni, #MilanTorino pare sia stata una corrida con il Milan impegnato in una cacci… - AntoVitiello : Primo Ko stagionale per il #Milan dopo 16 giornate. Le 7 assenze hanno condizionato le scelte di #Pioli, alcune mol… - NapoliCalciogol : Milan, Pioli su Ibrahimovic: 'Per lui il Torino è una tappa importante. Domani avrà minuti' - Mma_rco : @Stocciz2 @gustatore beh una volta avrei preferito guardarmi un film, pensa. Ma non era colpa mia, ma di chi mi fec… -