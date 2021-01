Governo in bilico in attesa delle decisioni di Renzi Crimi | “Se ritira le ministre | per noi è fuori” Zingaretti | “Crisi grave errore | non la capisce nessuno” – LA DIRETTA

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) “Stiamo studiando il Recovery plan, lo voteremo, lo sosterremo e lo miglioreremo, un minuto dopo valuteremo il da farsi”. La giornata campale delgiallorosso comincia così. Con il capogruppo di Italia viva in Senato, Davide Faraone, che non sposta di un passo il suo partito dalla casella della. Dopo che nella tarda serata di ieri tutti i membri della maggioranza hanno ricevuto la versione riveduta e corretta del Piano di ripresa, è solo questione di ore prima che si arrivi alla resa dei conti in Consiglio dei ministri, fissato per le 21.30. Faraone ribadisce come un mantra la linea dettata da, da un lato arreso ad approvare il Recovery su spinta del Quirinale e dall’altro deciso ad alzare fino all’ultimo la posta in gioco. Pd e Movimento 5 stelle, invece, le provano tutte per far capire all’alleato che a loro parere ...