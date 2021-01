Formula 1 | il calendario aggiornato | seconda tappa a Imola | Monza confermata

(Di martedì 12 gennaio 2021) La nuova stagione è ancora minacciata dalla pandemia. Per questo si è reso necessario un aggiornamento deliridato. Si inizierà in Bahrain, mentre l'Australia slitta a fine stagione. Da ...

sbonaccini : Ce l’abbiamo fatta! ?? Il Gran Premio di Formula 1 torna ad Imola il prossimo 18 aprile, secondo appuntamento nel ca… - SkySportF1 : ? Sempre più vicina la conferma di Imola nel Mondiale di #Formula1! ?? Scelta anche la possibile collocazione in cal… - Eurosport_IT : ?? START: 28 MARZO ???? IMOLA: 18 APRILE ???? MONZA: 12 SETTEMBRE #F1 | #Formula1 - Luca75517301 : RT @sbonaccini: Ce l’abbiamo fatta! ?? Il Gran Premio di Formula 1 torna ad Imola il prossimo 18 aprile, secondo appuntamento nel calendario… - micmord : RT @sbonaccini: Ce l’abbiamo fatta! ?? Il Gran Premio di Formula 1 torna ad Imola il prossimo 18 aprile, secondo appuntamento nel calendario… -

Il numero di gare per il 2021 rimarrà 23, la stagione inizierà una settimana più tardi del previsto e terminerà una settimana dopo con il finale ad Abu Dhabi.ROMA (ITALPRESS) – E’ ufficiale: il Mondiale 2021 di Formula 1 aprirà i battenti in Bahrain dal 26 al 28 marzo. A causa della pandemia di Covid-19, non sarà possibile iniziare la stagione a Melbourne, ...