Fini: "Ecco l'intolleranza dei tolleranti" (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteo Carnieletto Foto di Ivo Saglietti Fini: "Con la pretesa che Trump dice cose intolleranti, si fa intolleranza pesante nei suoi confronti. Impedire a una persona di comunicare con i social equivale a metterla in galera" "Di cosa hai bisogno questa volta?". Massimo Fini esordisce così dopo che lo contatto - per l'ennesima volta - nel giro di poche settimane. "Un'intervista", gli rispondo, sperando dica di sì. Fortunatamente accetta, ma solo al telefono e di mattina perché "questo pomeriggio ho certi impegni per i quali ti manderei via a cannonate". Inizia così la nostra conversazione. Partiamo da quanto successo in America con l'assalto al Campidoglio. In che stato si trova l'Impero? Il problema non sono quelli che hanno fatto questo pseudo assalto. Si è accusato Trump di aver fomentato la violenza, ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Matteo Carnieletto Foto di Ivo Saglietti: "Con la pretesa che Trump dice cose in, si fapesante nei suoi confronti. Impedire a una persona di comunicare con i social equivale a metterla in galera" "Di cosa hai bisogno questa volta?". Massimoesordisce così dopo che lo contatto - per l'ennesima volta - nel giro di poche settimane. "Un'intervista", gli rispondo, sperando dica di sì. Fortunatamente accetta, ma solo al telefono e di mattina perché "questo pomeriggio ho certi impegni per i quali ti manderei via a cannonate". Inizia così la nostra conversazione. Partiamo da quanto successo in America con l'assalto al Campidoglio. In che stato si trova l'Impero? Il problema non sono quelli che hanno fatto questo pseudo assalto. Si è accusato Trump di aver fomentato la violenza, ...

Fini: "Con la pretesa che Trump dice cose intolleranti, si fa intolleranza pesante nei suoi confronti. Impedire a una persona di comunicare con i social equivale a metterla in galera" ...

Fini: "Con la pretesa che Trump dice cose intolleranti, si fa intolleranza pesante nei suoi confronti. Impedire a una persona di comunicare con i social equivale a metterla in galera"