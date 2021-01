Covid in Campania, oggi 662 positivi e 44 morti: l'indice di contagio torna al 7% ma aumentano i ricoveri (Di martedì 12 gennaio 2021) Forte calo della curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 662 positivi su 8.747 tamponi effettuati, 359 in meno di ieri ma con 943 tamponi in meno... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 gennaio 2021) Forte calo della curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 662su 8.747 tamponi effettuati, 359 in meno di ieri ma con 943 tamponi in meno...

