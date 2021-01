Corna, censura e il futuro delle democrazie fondate sui social (Di martedì 12 gennaio 2021) L’assalto al Congresso ha messo in moto un processo storico che cambierà le nostre vite. Non è più “solo” un trauma per la democrazia americana che ha causato la morte di cinque persone. Quella che Schwarzenegger ha definito “la notte dei cristalli degli Stati Uniti” ha costretto Donald Trump ad ammettere per la prima volta la vittoria di Joe Biden, ha spinto Facebook e Twitter a sospendere i profili del Presidente, e ha portato Amazon Web Services, il più grande host al mondo, a rimuovere dai suoi server il social network Parler, che aveva ottenuto un grande successo offrendo ai suoi utenti una piattaforma senza censura. Quest’ultimo passaggio può sembrare minore ma è il vero spartiacque: mentre da anni si discute se i social network siano o no assimilabili agli editori e dunque responsabili per i contenuti degli utenti, i fattacci di ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) L’assalto al Congresso ha messo in moto un processo storico che cambierà le nostre vite. Non è più “solo” un trauma per la democrazia americana che ha causato la morte di cinque persone. Quella che Schwarzenegger ha definito “la notte dei cristalli degli Stati Uniti” ha costretto Donald Trump ad ammettere per la prima volta la vittoria di Joe Biden, ha spinto Facebook e Twitter a sospendere i profili del Presidente, e ha portato Amazon Web Services, il più grande host al mondo, a rimuovere dai suoi server ilnetwork Parler, che aveva ottenuto un grande successo offrendo ai suoi utenti una piattaforma senza. Quest’ultimo passaggio può sembrare minore ma è il vero spartiacque: mentre da anni si discute se inetwork siano o no assimilabili agli editori e dunque responsabili per i contenuti degli utenti, i fattacci di ...

AAntifahier : #CENSURA il re non fa corna... - fabrizioconteRM : @StefanoFassina non si censura un politico, si blocca un criminale, così come gli spacciatori di droghe, venditori… - HabuAntonio : Ora si rispettano i parametri di @Twitter o vedremo anche qui il blocco? Gli Uiguri vengono ammazzati e il vostro m… - michele78marini : @borghi_claudio Io ritengo più grave la censura di Trump da parte di Facebook che “l’assalto al congresso” ad opera… - LucaLipari3 : RT @LucaLipari3: A chi stanno meglio corna e marmotta in testa: Grinning face with smiling #CENSURA #salvini #Meloni #Mentana -

Ultime Notizie dalla rete : Corna censura "Faccetta nera" cantata in radio. Zaia contro la Donazzan ilGiornale.it Fbi: pronte sommosse armate contro Biden. Nel Congresso talpe e guide per gli assalitori

Fbi formalizza in un annuncio-allarme quel che purtroppo non sorprende: sono pronte, si stanno preparando e allestendo proteste di piazza armate contro l’insediamento di Biden presidente. Armate le pr ...

Chi può censurare Trump?

Le etimologie – bisogna dirlo – sono spesso ingannatrici, ma non sarà inutile ricordare che censura deriva da un verbo latino che vuol dire giudicare, ma anche registrare, come nell’italiano censire, ...

Fbi formalizza in un annuncio-allarme quel che purtroppo non sorprende: sono pronte, si stanno preparando e allestendo proteste di piazza armate contro l’insediamento di Biden presidente. Armate le pr ...Le etimologie – bisogna dirlo – sono spesso ingannatrici, ma non sarà inutile ricordare che censura deriva da un verbo latino che vuol dire giudicare, ma anche registrare, come nell’italiano censire, ...