Coprifuoco | a Pesaro dicono no | 837mila euro di multe non pagate E partono le ingiunzioni

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ail Comune ha riscosso in media l’importo di una sanzione su tredici tra quelle effettuate negli ultimi mesi: lenonstanno aumentando. Se le misure restrittive per il Coronavirus sono state accusate dai più maliziosi di essere uno stratagemma del Governo per “fare cassa”, ciò non sta avvenendo sicuramente aL'articolo proviene da Leggilo.org.