Contromano in autostrada | folle corsa | poi lo blocca la Stradale Aveva un' ascia

(Di martedì 12 gennaio 2021)

Calenzano (Firenze), 12 gennaio 2020 - Lunghi minuti di terrore in autostrada, sull'A-1, per una macchina che ha viaggiato contromano per quaranta chilometri, da Rioveggio fino alle porte di Firenze e ...Aumentano gli episodi nel tratto compreso tra lo svincolo di Taggia e l’uscita di valle Armea. L’assessore Longobardi: «Abbiamo potenziato la segnaletica e collocato delle barriere all’innesto ma il f ...