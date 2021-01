Conti-Fiorentina: nessun incontro ma strada spianata (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Andrea Conti viaggia spedito verso la Fiorentina ma oggi non ci sono stati incontri e non erano previsti. La Fiorentina vuole lavorare con discrezione, abbiamo detto entro 72 ore da ieri pomeriggio, possibile che venga rispettata la tempistica ma cambia poco. Conti è sempre più ai margini del Milan, non è stato utilizzato in Coppa Italia, ha scelto la Fiorentina con convinzione e si andrà avanti con la ferma volontà di chiudere. Operazione in prestito oneroso con riscatto obbligato per un totale di 7-8 milioni: la strada è questa, spianata, in attesa degli accordi definitivi. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Andreaviaggia spedito verso lama oggi non ci sono stati incontri e non erano previsti. Lavuole lavorare con discrezione, abbiamo detto entro 72 ore da ieri pomeriggio, possibile che venga rispettata la tempistica ma cambia poco.è sempre più ai margini del Milan, non è stato utilizzato in Coppa Italia, ha scelto lacon convinzione e si andrà avanti con la ferma volontà di chiudere. Operazione in prestito oneroso con riscatto obbligato per un totale di 7-8 milioni: laè questa,, in attesa degli accordi definitivi. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

