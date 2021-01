Colpito da infarto mentre fa jogging, i dissuasori bloccano l’intervento dei soccorsi (Di martedì 12 gennaio 2021) Drammatico quanto avvenuto a Torino nella giornata di domenica. Ha perso la vita alla sola età di 49 anni un avvocato di Settimo Torinese che stava facendo jogging all’interno del celebre parco del Valentino. Purtroppo, a niente è valso l’allarme lanciato da altre persone che si trovavano nei paraggi: i dissuasori lungo il parco hanno impedito l’intervento dei soccorsi a bordo dell’ambulanza. Morto mentre faceva jogging Luca Zambelli era un avvocato, aveva 49 anni e abitava a Settimo Torinese. Nella mattinata di domenica si era recato presso il Parco del Valentino, a Torino, per correre in riva al Po. mentre stava correndo, ha improvvisamente avvertito un malore al petto e si è accasciato a terra. Altre persone, che come lui stavano facendo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Drammatico quanto avvenuto a Torino nella giornata di domenica. Ha perso la vita alla sola età di 49 anni un avvocato di Settimo Torinese che stava facendoall’interno del celebre parco del Valentino. Purtroppo, a niente è valso l’allarme lanciato da altre persone che si trovavano nei paraggi: ilungo il parco hanno impeditodeia bordo dell’ambulanza. MortofacevaLuca Zambelli era un avvocato, aveva 49 anni e abitava a Settimo Torinese. Nella mattinata di domenica si era recato presso il Parco del Valentino, a Torino, per correre in riva al Po.stava correndo, ha improvvisamente avvertito un malore al petto e si è accasciato a terra. Altre persone, che come lui stavano facendo ...

