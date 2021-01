“Che ca*** hanno combinato… Mi vergogno”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli esplode e rivela del ‘patto’ (Di martedì 12 gennaio 2021) Per l’ennesima volta Elisabetta Gregoraci è tornata nella Casa. Durante la diretta del GF Vip di lunedì 11 gennaio 2021 Eli ha avuto l’opportunità di parlare con Pierpaolo e Giulia Salemi, che naturalmente sono nell’occhio del ciclone da quando hanno ufficializzato il loro flirt. Non solo. Alla coppia del GF Vip Alfonso Signorini ha anche mostrato una clip con alcuni stralci dell’intervista rilasciata da Giulio Pretelli che dice dice di aver sognato una storia tra il fratello ed Elisabetta Gregoraci. Che la famiglia di Pier preferisse Eli era chiaro già a Capodanno e proprio per le loro interferenze lui si era già sfogato. Ma dopo le parole del fratello e finita la diretta, il modello è esploso. Si è sfogato ed ha puntato il dito contro i suoi parenti. (Continua dopo la foto) “Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Per l’ennesima volta Elisabetta Gregoraci è tornata nella Casa. Durante la diretta del GF Vip di lunedì 11 gennaio 2021 Eli ha avuto l’opportunità di parlare cone Giulia Salemi, che naturalmente sono nell’occhio del ciclone da quandoufficializzato il loro flirt. Non solo. Alla coppia del GF Vip Alfonso Signorini ha anche mostrato una clip con alcuni stralci dell’intervista rilasciata da Giulioche dice dice di aver sognato una storia tra il fratello ed Elisabetta Gregoraci. Che la famiglia di Pier preferisse Eli era chiaro già a Capodanno e proprio per le loro interferenze lui si era già sfogato. Ma dopo le parole del fratello e finita la diretta, il modello è esploso. Si è sfogato ed ha puntato il dito contro i suoi parenti. (Continua dopo la foto) “Non mi conoscono! Basta, alla fine penso che non mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Che ca*** Che cosa è il 25esimo emendamento della Costituzione americana e cosa prevede ANSA Nuova Europa Bufera sull'assessora: Donazzan canta in radio Faccetta Nera

Al tempo stesso ca­pisco che ci siano per­sone che possano essere state urtate nella loro sensibilità, visto che Faccetta nera ri­prende un periodo buio della nostra storia”. I due conduttori, dopo av ...

